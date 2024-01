NON E’ PIU’. Addio ad Alfonso Rega di Mugnano del Cardinale, Esemplare Marito, Padre e Nonno

La comunità di Mugnano del Cardinale è avvolta dal dolore per la scomparsa di Alfonso Rega, annunciata con profonda tristezza dai suoi familiari. Un marito, padre e nonno esemplare, la cui vita è stata dedicata a trasmettere i valori intrinseci della famiglia e il significato del lavoro onesto.

Alfonso Rega, stimato da tutti per la sua professionalità e la passione instancabile che manifestava ogni giorno nel suo impegno lavorativo, si è distinto come un pilastro rispettato della comunità. La sua dedizione ai principi di lealtà, impegno e integrità è stata un faro per coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa sarà incolmabile, non solo in famiglia ma anche tra i suoi amici, dove la sua presenza calorosa e il suo spirito generoso hanno creato legami indelebili. La sua perdita rappresenta una lacuna nella comunità di Mugnano del Cardinale, dove la sua memoria vivrà attraverso gli insegnamenti preziosi che ha condiviso con chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

I funerali di Alfonso Rega si terranno domani, 7 gennaio 2024, alle ore 12:00, presso la Chiesa Maria SS. del Carmelo a Mugnano del Cardinale, dove verrà celebrato il rito funebre in sua memoria. Successivamente, il corteo funebre si dirigerà verso il Cimitero di Mugnano del Cardinale, dove Alfonso troverà riposo.

In questo momento di dolore, la comunità si unisce nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia Rega.