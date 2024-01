Il Nola 1925 fa visita ai bambini ricoverati in ospedale: consegnate calze a tutti

In occasione delle festività dell’Epifania, una delegazione del Nola 1925 ha fatto visita ai bambini ricoverati all’ospedale di Nola. La delegazione, accompagnata dal dottor Guido Lombardi, era formata dai calciatori Biason, Pozzebon, Dell’Orfanello, Caliendo, Pissinis e Sorrentino, oltre al responsabile ufficio stampa e comunicazione, Nello Cassese, in rappresentanza della società. La delegazione ha avuto l’opportunità e la gioia di consegnare ai bambini, alle famiglie e al personale sanitario una speciale calza della Befana. È stata, inoltre, l’occasione per fare due chiacchiere e avvicinare i calciatori alla storia di Nola e della Festa dei Gigli con i presenti.