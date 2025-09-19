Meteo Irpinia, venerdì 19 settembre 2025: giornata stabile e soleggiata con leggere velature

L’Irpinia si prepara a vivere una giornata all’insegna del tempo stabile. Per oggi, venerdì 19 settembre 2025, le previsioni indicano cielo sereno o solo lievemente velato, senza rischio di precipitazioni.
Temperature
• Minime: in diminuzione nelle vallate interne, dove l’inversione termica favorirà un clima fresco nelle prime ore del mattino.
• Altrove: valori in lieve rialzo, specie nei centri collinari e sulle aree montane.
• Massime: in generale aumento su tutto il territorio, con pomeriggi miti e localmente caldi per il periodo.
Venti
Deboli o a tratti moderati dai quadranti nord-orientali. La ventilazione contribuirà a mantenere l’aria asciutta e gradevole, senza eccessi di umidità.
In sintesi
Un venerdì settembrino dall’aspetto quasi estivo: mattine fresche nelle valli, giornate luminose e miti altrove, con sole protagonista e solo qualche velatura di passaggio.