Meteo Irpinia: giovedì 18 settembre con sole e venti nord orientali

IRPINIA — La giornata di oggi, giovedì 18 settembre, si presenta all’insegna del sole su gran parte del territorio irpino.

Cielo e nuvolosità

Il cielo è sereno o poco nuvoloso. Soltanto nelle prime ore del mattino si sono registrati isolati banchi nuvolosi, rapidamente dissolti con il passare delle ore.

Temperature
• Massime: in lieve aumento nelle zone più vicine al napoletano e al salernitano.
• Minime: in lieve calo nelle aree appenniniche, dove l’aria si è mantenuta più fresca al mattino.

Venti

I venti soffiano da nord-est con intensità moderata. Rinforzi più decisi si avvertono lungo le dorsali appenniniche, dove il clima resta ventilato e fresco.

Quadro generale

Si tratta di una giornata stabile e gradevole, tipica di fine estate, ideale per le attività all’aperto. L’Irpinia vive così un giovedì caratterizzato dal bel tempo, con poche nubi e un clima complessivamente piacevole.