Industria Italiana Autobus Flumeri, Auriemma (Uilm Campania): ci sia piano industriale credibile Domani ad Avellino sciopero di 8 ore

“Da troppo tempo il sindacato chiede, per Industria Italiana Autobus di Flumeri, di avere un piano industriale che preveda lo sviluppo di questo settore strategico. Non siamo contro l’ingresso di un nuovo partner, ma questo deve avere caratteristiche di serietà e credibilità e deve essere una partecipazione a sostegno dell’azionista pubblico”. Così, in una nota, Crescenzo Auriemma, segretario generale Uilm Campania, alla vigilia dello sciopero unitario di 8ore proclamato per la giornata di domani ad Avellino. I lavoratori manifesteranno sotto la sede della Prefettura per chiedere attenzione sulla propria vertenza.

“Riteniamo lo stabilimento di Flumeri strategico, anche in previsione della svolta in materia di transizione ecologica. Solo due anni fa– ricorda Auriemma – fu presentato un autobus elettrico ad alta tecnologia oltre a quellitradizionali. I lavoratori di Industria Italiana Autobus sono estremamente professionali e pronti a raccogliere le sfide per riportare in auge lo stabilimento di Valle Ufita. Confidiamo in un impegno forte del Ministero affinché indichi quanto prima quale strada intraprendere”.

Il leader della Uilm Campania ha poi evidenziato come, sempre nel territorio di Avellino, ci sia un’altra vertenza “preoccupante”, quella dei depuratori. “Anche qui stiamoverificando momenti drammatici. I lavoratorisono senza stipendio da mesi. A tal proposito, sollecitiamo un incontro in Regione Campania”, ha concluso Auriemma.