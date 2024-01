Cerimonia di Premiazione “Cane con le Stellette” – Cani Antidroga del Corpo di Polizia Penitenziaria della Campania

Una lodevole celebrazione dell’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata

La lotta contro la criminalità organizzata è un impegno costante e delicato che coinvolge varie agenzie di sicurezza, tra cui il Corpo di Polizia Penitenziaria. Nel cuore della Campania, il Servizio Cinofilo Antidroga ha dimostrato un impegno straordinario nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. In questo contesto, la cerimonia di premiazione “Cane con le Stellette” rappresenta un momento di riconoscimento e celebrazione per i cani antidroga e il personale coinvolto.

L’origine di questo servizio risale al 2002, con la creazione del Distaccamento Cinofili di Benevento, seguito nel 2012 dalla formazione del Distaccamento Cinofili di Avellino. L’espansione del Servizio Cinofili è stata notevole, particolarmente dopo la riorganizzazione del Nucleo Regionale Cinofili nel 2010 sotto la guida della Dottoressa Giulia Russo. Gli articoli di cronaca continuano a testimoniare il successo operativo di questo servizio, dimostrando l’efficacia delle strategie adottate per contrastare la criminalità legata alle droghe.

Il titolo “cani con la stelletta” è un riconoscimento significativo, conferito ai cani antidroga che hanno dimostrato straordinarie abilità nella ricerca e individuazione di sostanze illegali. Accanto a loro, il personale dirigente e gli operatori di polizia che hanno contribuito a ottenere questi risultati saranno premiati con un attestato di riconoscimento.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 2 febbraio 2024, alle ore 15:00, presso l’Auditorium della Giunta Regionale della Campania, Centro Direzionale (NA) isola C 3. Saranno presenti le autorità competenti, invitando le SS.LL. ad unirsi a questo importante momento di celebrazione.

L’evento non sarà solo un’occasione per onorare il coraggio e la dedizione di questi valorosi cani antidroga, ma anche per riconoscere l’importante ruolo della commissione anticamorra e beni confiscati nella lotta contro la camorra di Napoli. La collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni coinvolte è un elemento chiave nel perseguire con successo l’obiettivo di una società più sicura e giusta.

In attesa dei nominativi che parteciperanno alla cerimonia, l’evento promette di essere un momento toccante e significativo, simbolo di unità e impegno nella lotta contro il crimine organizzato. La premiazione rappresenta un tributo a coloro che dedicano le proprie energie al servizio pubblico e alla sicurezza della comunità

(Francesco Piccolo)