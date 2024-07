Il M.I.D. si Apre al Territorio di Mercogliano: Un Passo Avanti per le Disabilità e la Cittadinanza Fragile

Il M.I.D. (Movimento Italiano Disabili) ha inviato una nota ufficiale al Sindaco Vittorio D’Alessio e all’Assessore alle Disabilità con delega alle barriere architettoniche Lucia Pescatore, proponendo un incontro per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Mercogliano. L’obiettivo è creare una sinergia tra il M.I.D. e l’amministrazione comunale per offrire un supporto concreto ai cittadini con disabilità e alle loro famiglie, ampliando la gamma dei servizi disponibili in città e formulando proposte migliorative per la comunità.

Il protocollo prevede anche il coinvolgimento del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A02, promuovendo la collaborazione tra il M.I.D. e le diverse realtà associative della disabilità del territorio provinciale di Avellino.

Il M.I.D. estende inoltre ai cittadini di Mercogliano la disponibilità della sua rete di studi legali associati per la tutela legale e presenterà le attività del suo sportello d’ascolto psicologico, pedagogico e nutrizionale regionale durante l’incontro.

Il Movimento Italiano Disabili è fiducioso che, con il supporto dell’amministrazione comunale, Mercogliano diventerà una città ancora più inclusiva. La sensibilità del Sindaco, della sua amministrazione e degli uffici comunali sarà determinante per la sottoscrizione di questo importante protocollo.