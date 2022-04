Forino (Av): Indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 22 aprile 2022 l’avviso con cui si rende noto che il Comune di Forino ha indetto una procedura di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e tempo parziale 50% (diciotto ore settimanali), per il profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, pos. econ. C1. Il bando di selezione, nella sua versione integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forino https://comune.forino.av.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel citato bando di concorso, entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella G.U. (22.04.2022). La scadenza per la presentazione delle candidature è, quindi, fissata per lunedì 23 maggio . Da Bio

adsense – Responsive – Post Articolo