Festa del Tartufo: Cervinara celebra l’essenza dell’autunno irpino

Profumi intensi, sapori genuini e l’atmosfera inconfondibile dell’autunno irpino tornano a illuminare Cervinara. Dal 5 al 7 dicembre 2025 il Borgo Pirozza farà da cornice all’ottava edizione della Festa del Tartufo, appuntamento di punta dell’enogastronomia campana.
Il percorso offrirà un viaggio tra gusto e tradizione: stand dedicati ai prodotti d’eccellenza dell’Irpinia, specialità preparate con il tartufo e degustazioni guidate pensate per valorizzare uno dei gioielli del territorio.
A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, musica popolare, artigianato locale e racconti della cultura irpina, per un evento che unisce sapori, identità e autenticità.