SANT’Oggi. Giovedì 4 dicembre la Chiesa celebra san Giovanni Damasceno, santa Barbara e …

4 dicembre: san Bernardo degli Uberti, nacque a Firenze nel 1060 circa, venne al mondo in una delle più illustri famiglie fiorentine dell’epoca, i degli Uberti. Rimase presto orfano di padre e si ritrovò erede del cospicuo patrimonio di famiglia, ma preferì rinunciarvi: decise infatti di abbracciare la vita religiosa, ma in un momento particolarmente delicato per la storia della Chiesa, quello che va dalla morte in esilio a Salerno di papa Gregorio VII al concordato di Worms, quello che vide i momenti di massima tensione tra papato e impero per la lotta per le investiture. Nel 1085, dopo aver avuto una visione, entrò come monaco nell’abbazia di San Salvi della congregazione vallombrosana dell’Ordine di San Benedetto, uno di quelli che stava partecipando più attivamente al grande moto di riforma monastica ed ecclesiastica voluto da papa Gregorio VII: nel 1089 venne eletto abate di San Salvi, poi abate generale della congregazione, nel 1099, distinguendosi sempre per la sua fedeltà alla sede apostolica. Venne innalzato al cardinalato da papa Urbano II nel 1099; il pontefice morì poco dopo la celebrazione del concistoro ed il suo successore, Pasquale II, lo nominò legato pontificio per l’Alta Italia. L’incarico era difficile: la maggioranza delle autorità civili e religiose di quelle regioni, riconosceva la legittimità dell’antipapa Clemente III, sostenuto dall’imperatore Enrico IV. Facevano eccezione la contessa Matilde di Canossa ed il monastero di San Benedetto di Polirone. Essendo vacante la sede episcopale di Parma, in occasione della festa dell’Assunta del 1104, Bernardo si offrì di celebrare gli offici in quella città, ed il cui clero era sempre stato ostile alla riforma gregoriana. Pare che nell’omelia avesse attaccato aspramente l’imperatore, comunque le sue parole suscitarono l’ira delle autorità cittadine che insorsero ed imprigionarono il cardinale, che venne liberato solo grazie alla mediazione di Matilde di Canossa. Ma solo due anni dopo una delegazione di cittadini parmigiani si recò dal pontefice chiedendogli la nomina a vescovo di Bernardo: Pasquale II si recò a Parma nel novembre del 1106 per riconsacrare la cattedrale e consacrare vescovo Bernardo. Concesse anche alla diocesi il privilegio dell’immediata soggezione alla Santa Sede. Negli anni successivi, il cardinale si fece anche mediatore tra il papa ed il nuovo imperatore, Enrico V, che stava seguendo la politica di intransigenza del suo predecessore nella nomina dei vescovi: rifiutò comunque il suo appoggio all’antipapa Gregorio VIII, insediato dall’imperatore. Comunque lo si vide sempre impegnato nelle grandi controversie dell’epoca, come nella lotta per le investiture, che nel 1111 ebbe la sua forma più acuta; partecipò alla conferenza imperiale nella sagrestia di San Pietro, ma poi fu fatto arrestare insieme al papa da Enrico V. La riforma monastica rimase per lui il maggiore impegno e pur essendo vescovo di Parma, continuò a vestire e vivere come monaco, tenendo vita in comune con i monaci, che fin dall’inizio del suo episcopato, volle presso di sé e avendo dovuto rinunciare ad essere abate, rimase sempre legato ai suoi vallombrosani, ottenendo per loro un privilegio di protezione imperiale. Fu coinvolto ancora nella difficile successione del defunto imperatore, appoggiando il candidato del papa Onorio II; alcuni incarichi di fiducia papale, gli procurarono un’altra prigionia e un lungo allontanamento dalla diocesi. Nella scisma del 1130, che vide opposti papa Innocenzo II e l’antipapa Anacleto II, si schierò con tutti i vallombrosani con papa Innocenzo. Morì a Parma il 4 dicembre 1133.