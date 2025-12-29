Vivi…Amo Sant’anastasia: domani il secondo evento della rassegna culturale*

*Un concerto natalizio nella chiesa di Sant’Antonio per valorizzare arte, storia e radici*

Sant’Anastasia – “Joy to the world – xmas”, domani, martedì 30 dicembre, concerto natalizio nella storica chiesa di Sant’Antonio da Padova. L’appuntamento è alle 20 e rientra nella seconda edizione della rassegna “Vivi…Amo Sant’Anastasia”, inserita nel cartellone degli eventi metropolitani 2025-2026 della Città Metropolitana di Napoli. L’evento propone un repertorio di classici internazionali del Natale reinterpretati in chiave soul, swing e pop con arrangiamenti originali e grande cura esecutiva: il tutto reso ancora più suggestivo dalla location scelta per accogliere il concerto che si terrà in un edificio di culto dal rilevante valore storico, culturale ed artistico oltre che molto caro ai cittadini di Sant’Anastasia. Ad esibirsi sarà un quintetto guidato dal pianista e direttore musicale Antonio Fierro con le voci di Serena Bellofatto e Ottavia Argenzio, le percussioni di Girolamo Di Sciorio e la tromba e flicorno di Francesco Spicciariello, in una performance che alterna suggestioni natalizie e influenze internazionali, dal pop al smooth jazz, valorizzando elementi vocali e strumentali.

Il secondo appuntamento della rassegna, organizzata da Fast Forward, conferma l’impegno dell’amministrazione comunale a promuovere iniziative culturali di qualità ed a valorizzare i luoghi simbolo della città anche durante il periodo natalizio nel segno della tradizione, della musica e della condivisione sociale. Il sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito e l’assessore alla Cultura Veria Giordano invitano la comunità a partecipare ad un momento di musica e festa, in continuità con il programma di concerti, spettacoli e iniziative che animano la città tra fine dicembre e i primi giorni del nuovo anno. “Vivi…Amo Sant’Anastasia” proseguirà, infatti, il 2 gennaio con “Benvenuto al nuovo anno” nella chiesa di Santa Maria La Nova, il 4 gennaio con “Speranza… dal racconto della natività” nella chiesa Maria SS. Immacolata e il 6 gennaio al Bocciodromo Comunale con “Pietro Quirino & quartetto Calace”.