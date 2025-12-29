Cicciano, violenza in famiglia davanti a una bambina: 50enne finisce in carcere

Momenti di forte tensione e paura a Cicciano, dove un episodio di violenza domestica ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie e averle lanciato contro una sedia, sotto gli occhi della figlia di appena 10 anni.

L’allarme è scattato nel corso dello scorso fine settimana, quando la donna, 44 anni, ha chiesto aiuto contattando le forze dell’ordine. I militari della stazione di Cicciano sono giunti rapidamente presso l’abitazione, trovando un contesto familiare segnato da forte agitazione. Dalle prime testimonianze raccolte dalla vittima e dai familiari presenti, è emerso un quadro preoccupante: l’aggressione non sarebbe stata un episodio isolato, ma l’ennesimo atto di una condotta violenta che si sarebbe ripetuta nel tempo.

Alla luce degli elementi acquisiti, i carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato trasferito presso la casa circondariale di Poggioreale. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’abuso di alcol da parte del 50enne avrebbe contribuito ad alimentare le tensioni all’interno del nucleo familiare, sfociando in comportamenti aggressivi e pericolosi. L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della violenza domestica e sulla necessità di tutelare le vittime, soprattutto quando a farne le spese sono anche i minori.