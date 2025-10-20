Visciano in festa per la Vendemmia 2025: tradizione, musica e comunità

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per l’edizione 2025 della Festa della Vendemmia a Visciano, organizzata dal Consiglio Comunale delle Donne, guidato dalla presidente Antonella Rufino, con il patrocinio del Comune di Visciano e del sindaco Sabatino Trinchese.

L’evento, che ha riunito l’intera comunità in un clima di allegria e condivisione, ha rappresentato un momento di riscoperta delle tradizioni, ma anche di socialità e collaborazione tra le diverse realtà del territorio.

A rendere ancora più vivace la giornata è stato il contributo del Comitato Festa 2026, presieduto da Umberto Santorelli con Gennaro Napolitano come vicepresidente, che ha offerto musica dal vivo, un gustoso primo piatto e ottimo vino per tutti i partecipanti.

Non sono mancati i sorrisi dei più piccoli, grazie alla presenza della scuola paritaria “Villaggio del Fanciullo” di Visciano, che ha partecipato attivamente alle attività, e all’animazione curata da Word Animation, che hanno organizzato divertenti giochi per bambini.

Visciano più ha curato la parte audio , video e foto .

A deliziare i palati ci ha pensato la Cooperativa “Il Guscio”, che ha proposto le sue creme spalmabili artigianali e le immancabili caldarroste, simbolo d’autunno e convivialità.

Il ringraziamento più grande va alla comunità di Visciano, che con la sua calorosa partecipazione ha reso questa festa un evento riuscitissimo, confermando ancora una volta il valore della collaborazione e dello spirito di appartenenza che contraddistingue il paese.

“È stato un momento di unione, di gioia e di tradizione – ha dichiarato la presidente Antonella Rufino – segno che quando la comunità si muove insieme, i risultati non possono che essere splendidi.”