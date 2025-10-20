Grande successo per la dodicesima Sagra della Nocciola e della Castagna Avellana: Avella celebra i suoi sapori e le sue radici

Si è conclusa ieri ad Avella, tra applausi e sorrisi, la dodicesima edizione della Sagra della Nocciola e della Castagna, organizzata con passione e cura dall’Associazione “I Rami del Melo”. Un doppio weekend – due fine settimana all’insegna dei sapori autentici, della tradizione e della convivialità – che ha portato ad Avella tantissimi visitatori provenienti non solo dall’Irpinia, ma anche dalle province vicine e fuori regione.

Per sei giorni, le vie del borgo si sono trasformate in un percorso del gusto e della cultura: profumi di caldarroste, dolci alle nocciole, piatti tipici e vino locale hanno accompagnato spettacoli musicali, balli popolari e momenti di autentica allegria.

Non è mancato lo spazio per la scoperta del territorio. Molti visitatori hanno approfittato dell’occasione per visitare le bellezze archeologiche di Avella – dall’imponente anfiteatro romano al castello longobardo – grazie anche al comodo trenino turistico che ha reso più agevole il tour tra storia e natura.

Il bilancio della manifestazione è più che positivo: grande affluenza, entusiasmo e partecipazione, segno che la Sagra è ormai diventata un appuntamento fisso e atteso del calendario autunnale avellano. Un evento che riesce ogni anno a unire gusto, tradizione e identità, raccontando la ricchezza di un territorio che vive e cresce attraverso le sue eccellenze.

L’associazione organizzatrice ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’edizione e ha già promesso nuove sorprese per il prossimo anno, continuando a valorizzare la nocciola e la castagna avellana, simboli di una terra generosa e accogliente.