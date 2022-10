Si terrà domani, sabato 22 ottobre 2022 il Meeting ambientale organizzato da Atapc in collaborazione con il Comune di Visciano sull’inquinamento ambientale. Si rinnova dunque, l’appuntamento annuale voluto dal presidente Gioacchino Iovino per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali. Un appuntamento da non perdere con la valorizzazione dell’Ambiente e di ciò che ci circonda come il Creato e la natura. Nicola Valeri