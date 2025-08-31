Vesuvian Sound Festival: la musica accende le pendici del Vesuvio

Terzigno, 8 settembre 2025 – La magia della musica incontra la forza della tradizione al Vesuvian Sound Festival, in programma lunedì 8 settembre alle ore 21:00 in Piazza Troiano Caracciolo del Sole a Terzigno.
Un evento suggestivo che promette di trasformare la piazza cittadina in un palcoscenico unico, dove le melodie della musica napoletana più autentica dialogheranno con le sonorità della scena contemporanea. Un ponte ideale tra passato e futuro, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età.
Il festival offrirà un viaggio musicale senza tempo, in cui voci e strumenti racconteranno la ricchezza culturale del territorio vesuviano, valorizzando soprattutto i giovani artisti che avranno l’opportunità di esibirsi davanti a un grande pubblico.
La serata si inserisce nel cartellone degli eventi metropolitani 2024-2025, confermando Terzigno come centro nevralgico di iniziative culturali e musicali.
Save the date:
Lunedì 8 settembre 2025
Terzigno – Piazza Troiano Caracciolo del Sole
Ore 21:00
Il programma completo degli artisti e delle performance sarà reso noto a breve.