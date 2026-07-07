Sperone in lutto: addio a Felice Palmese, aveva 85 anni

La comunità di Sperone piange la scomparsa di Felice Palmese, venuto a mancare all’età di 85 anni. La notizia ha destato profondo cordoglio tra familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto e stimato nel corso della sua vita.

Vedovo di Ida Barbati, lascia nel dolore i figli Bettina e Biagio, il genero Vincenzo Di Marino, la nuora Grazia Battimelli, la sorella Maria con il marito Antonio Aschettino, gli amati nipoti Maria, Enrico, Felice, Ida, Anna e Felice, oltre ai cognati, alle cognate, ai pronipoti e a tutti i parenti.

La salma è esposta presso la camera ardente del Clotilde Hospice di Cicciano, dove resterà fino alle ore 10:00 di mercoledì 8 luglio. Successivamente sarà trasferita presso la Chiesa di Sant’Elia a Sperone, dove alle ore 11:00 sarà celebrato il rito funebre.

Al termine della celebrazione religiosa, la famiglia riceverà le condoglianze direttamente in chiesa.

La redazione di BiNews esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Palmese, partecipando con affetto al dolore per la perdita del loro caro.