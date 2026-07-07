Vulcano Buono: oltre 60.000 visitatori nel primo weekend dei saldi. Crescita a doppia cifra e nuovi investimenti per consolidare la Shopping City della Campania

Il primo weekend dei saldi estivi conferma il percorso di crescita del Vulcano Buono di Nola, che ha registrato oltre 60.000 visitatori, con un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che testimonia la forte attrattività della struttura e l’efficacia del percorso di rilancio avviato negli ultimi mesi.

Riscontro particolarmente positivo nei negozi, sia per l’elevata affluenza sia per l’andamento delle vendite. Lo sport e l’abbigliamento donna sono stati i settori trainanti, seguiti da calzature e accessori per la casa. Risultati eccellenti favoriti dalla scelta condivisa di avviare la campagna dei saldi con sconti particolarmente competitivi, fino al 50%, rendendo l’offerta commerciale ancora più interessante per i consumatori.

Questi risultati rappresentano un’ulteriore conferma della trasformazione del Vulcano Buono in una moderna Shopping City, un hub esperienziale che integra shopping, intrattenimento, ristorazione, benessere e servizi, diventando sempre più un punto di riferimento per le famiglie e per l’intero territorio.

Il piano di rilancio, sostenuto da investimenti superiori ai 20 milioni di euro, ha interessato ogni ambito della struttura, che oggi conta oltre 90.000 metri quadrati di superficie commerciale, il 99% degli spazi occupati e oltre 50 nuove insegne, con un crescente interesse da parte di brand nazionali e internazionali.

L’offerta esperienziale continua inoltre ad ampliarsi. Dopo l’apertura della nuova Game Station, in estate è in programma l’inaugurazione di Orbit Zone, il nuovo Trampoline & Climbing Park indoor che completerà un’area entertainment di circa 7.000 metri quadrati. Il nuovo spazio ospiterà un grande trampoline park, una climbing area con percorsi per tutte le età e due sale dedicate a feste ed eventi, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Vulcano Buono come destinazione del tempo libero.

Il progetto di riqualificazione comprende inoltre un’arena spettacoli con playground esterno e oltre venti giostre gratuite, una spa di 1.800 metri quadrati, un hotel quattro stelle, un multisala con nove sale cinematografiche, un business center (uffici privati, spazi condivisi e uffici personalizzabili, apertura prevista subito dopo l’estate) e un supermercato family friendly che si estende su 5mila metri quadrati, contribuendo a offrire un’esperienza completa ai visitatori.

I dati registrati nel primo weekend dei saldi confermano che la strategia di sviluppo sta producendo risultati concreti: cresce il numero dei visitatori, aumenta il tempo medio di permanenza e si rafforza la capacità del Vulcano Buono di attrarre pubblico da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe.

Il Vulcano Buono prosegue così il proprio percorso di crescita con l’obiettivo di consolidare un modello innovativo, capace di coniugare commercio, intrattenimento e qualità dei servizi, trasformando il centro in una destinazione da vivere ogni giorno e in ogni stagione.