Fontanarosa guarda all’Europa: nasce l’Antenna Territoriale Irpina di Europe Direct Caserta

FONTANAROSA (AVELLINO) – Si è svolto lo scorso venerdì 3 luglio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fontanarosa, l’incontro “Dalle aree interne per una nuova Europa – Opportunità, strategie e buone pratiche. Dalle periferie al cuore dell’Unione”, primo appuntamento pubblico dell’Antenna Territoriale Irpina del Centro Europe Direct Caserta, nata per rafforzare il collegamento tra le istituzioni europee e il territorio della provincia di Avellino.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’amministrazione e del sindaco di Fontanarosa, Giuseppe Pescatore, del coordinatore del Centro Europe Direct Caserta, Vincenzo Girfatti, oltre a rappresentanti istituzionali dei comuni di Ariano Irpino, Bonito, Castelfranci, Greci, Luogosano, Mirabella Eclano e Sant’Angelo all’Esca, associazioni e cittadini interessati ad approfondire le opportunità offerte dall’Unione Europea per lo sviluppo delle aree interne. A moderare l’incontro è stato Gianrolando Scaringi, referente per la provincia di Avellino del Centro Europe Direct di Caserta.

LE AREE INTERNE, UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE

Ad aprire i lavori è stato il sindaco Giuseppe Pescatore, che ha richiamato l’attenzione sulle sfide demografiche che interessano i territori dell’entroterra italiano. Ricordando come oltre il 70% del territorio nazionale sia costituito da aree interne, nelle quali vive appena il 20% della popolazione, il primo cittadino ha evidenziato il costante calo demografico che interessa anche la provincia di Avellino, sottolineando come, tra il 2020 e il 2026, la popolazione irpina sia diminuita di circa il 9%. Nonostante queste criticità, Pescatore ha ribadito che le aree interne rappresentano un patrimonio straordinario di cultura, identità e opportunità, che deve essere valorizzato attraverso una nuova capacità di promozione e progettazione condivisa.

EUROPE DIRECT: UN PONTE TRA EUROPA E TERRITORI

Nel suo intervento, il coordinatore del Centro Europe Direct Caserta, Vincenzo Girfatti, ha illustrato il nuovo percorso intrapreso dal Centro per il periodo di programmazione fino al 2030, caratterizzato da un’estensione delle attività anche alle province di Avellino e Benevento. Un’azione che, nel caso dell’Irpinia, si concretizza attraverso una collaborazione strutturata con la Fondazione Sistema Irpinia e il Parco del Partenio, con l’obiettivo di portare l’Europa sempre più vicino alle comunità locali.

Girfatti ha ricordato come Europe Direct rappresenti un presidio territoriale della Rappresentanza della Commissione europea in Italia e abbia il compito di diffondere la conoscenza delle politiche e delle opportunità comunitarie, favorendo un rapporto diretto tra cittadini e istituzioni europee. In particolare, ha posto l’accento sull’importanza di coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni, promuovendo programmi di mobilità internazionale e di formazione che consentano loro di acquisire competenze, conoscere le migliori pratiche sviluppate negli altri Paesi europei e riportarle nei territori di origine. Per questo ha invitato il Comune di Fontanarosa a realizzare un censimento dei giovani residenti, così da poter diffondere in maniera più efficace le informazioni sui programmi europei e sulle occasioni di crescita personale e professionale offerte dall’Unione.

DAI GEMELLAGGI UNA NUOVA RETE DI SVILUPPO

Nel corso dell’incontro è stata inoltre evidenziata la necessità di costruire una nuova narrazione delle aree interne, superando l’idea di territori marginali destinati allo spopolamento. Girfatti ha sottolineato come molte realtà europee abbiano saputo trasformare le proprie fragilità in opportunità di sviluppo, facendo leva sul patrimonio culturale, turistico e identitario.

Tra le proposte avanzate, particolare rilievo è stato dato ai gemellaggi europei, concepiti non soltanto come strumenti di scambio culturale ma come vere occasioni di cooperazione tra amministrazioni, imprese, enti del Terzo settore e associazioni, capaci di generare nuove relazioni, progettualità condivise e ricadute economiche per entrambe le comunità coinvolte. Un modello di collaborazione che, secondo Europe Direct, può rappresentare una delle chiavi per rilanciare le aree interne e renderle protagoniste dello sviluppo europeo.

L’AVVIO DELL’ANTENNA TERRITORIALE IRPINA

L’appuntamento di Fontanarosa ha rappresentato il primo evento pubblico dell’Antenna Territoriale Irpina del Centro Europe Direct Caserta, un nuovo presidio nato per rendere più capillare la presenza della rete Europe Direct nella provincia di Avellino e favorire un rapporto sempre più diretto tra cittadini, amministrazioni locali e istituzioni europee.

L’obiettivo è quello di costruire un percorso stabile di informazione, formazione e animazione territoriale, accompagnando enti locali, associazioni, imprese e giovani nella conoscenza delle opportunità offerte dall’Unione Europea e contribuendo alla nascita di progettualità condivise capaci di valorizzare il patrimonio umano, culturale e ambientale dell’Irpinia.

L’incontro ha confermato la volontà delle istituzioni coinvolte di fare rete per trasformare le politiche europee in strumenti concreti di crescita, rafforzando il ruolo delle aree interne non come periferie, ma come protagoniste della costruzione della nuova Europa.