Unità Operativa Riabilitazione A.S.L. Avellino, Esposito M.I.D.:” Massima efficienza da parte di medici e uffici”.

Ad affermare l’efficienza dei medici e degli amministrativi degli uffici della Riabilitazione del distretto di Avellino è Giovanni Esposito presidente campano del Movimento Italiano Disabili, in particolar modo dell’Ufficio Protesico, che si distingue per la competenza, la tempestività nelle risposte e l’attenzione costante ai bisogni degli assistiti.

L’impegno quotidiano di tutto il personale contribuisce a garantire un servizio efficace e umano, rispondendo con prontezza e professionalità alle richieste dell’utenza.

Nel mio caso specifico mi occorreva un dispositivo medico per la mobilità e solo grazie alla professionalità e alle notevoli competenze del personale medico e amministrativo al quale mi sono rivolto sono riuscito ad ottenerne le autorizzazioni necessarie, oggi posso riprendere finalmente le mie abitudini quotidiane di vita e soprattutto muovermi in autonomia.