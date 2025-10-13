Convegno al Polo Giovani di Avellino, una sinergia tra: Dono, Impegno Sociale del Volontariato e lo sport.

Sabato 11 ottobre 2025, presso il complesso Polo Giovani di Avellino, si è tenuto un interessante convegno, sul valore del Dono individuale, Impegno Sociale del Volontariato, e sport avellinese, il tutto, tema del programma nazionale Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025.

Il convegno promosso, dalla Fraternita di Misericordia Avellino, aderente al Centro Servizi Irpinia Sannio ETS, ha visto la partecipazione di personalità; del volontariato, istituzionali, civili, religiose, militari e dello sport avellinese.

E. Arturo Aiello -Vescovo di Avellino.

-Vescovo di Avellino. Raffaele Amore – Presidente CSV Irpinia Sannio ETS.

– Presidente CSV Irpinia Sannio ETS. Angelo Antonio D’Agostino – On. E.C. Deputati – Presidente dell’U.S. Avellino 1912 e dal 2021 Sindaco di Montefalcione.

– On. E.C. Deputati – Presidente dell’U.S. Avellino 1912 e dal 2021 Sindaco di Montefalcione. Ivan Nissoli – Presidente IID della Donazione.

– Presidente IID della Donazione. Giuliana Perrotta – Commissario Prefettizio del Comune di Avellino.

– Commissario Prefettizio del Comune di Avellino. Maria Concetta Conte – Direttore Generale dell’ASL di Avellino

Conte – Direttore Generale dell’ASL di Avellino Massimo Dente – Presidente Fraternita Misericordia Avellino.

Ha moderato il dibattito, Annarita De Feo – Giornalista.

Durante il convegno, c’è stata, la testimonianza di una nipote della benefattrice Lia La Sala, la quale ha donato una autoambulanza per lascito testamentario alla Fraternita Misericordia Avellino.

In sintesi vari interventi:

Ivan Nissoli – Il dono come impegno sociale.” Il nostro lavoro quotidiano è proprio quello di coltivare la fiducia, che rende possibile il dono. Perché chi dona, prima ancora di dare crede che il suo gesto servirà. Che chi riceve ne farà buon uso e che dietro ogni sigla e ogni progetto ci sia serietà e trasparenza. Come scriveva Italo Calvino, prendete la vita con leggerezza e superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, senza macigni nel cuore. Ecco, la trasparenza del dono è proprio questo : un modo leggero, ma profondo di restare autentici, senza macigni, senza opacità “.

Raffaele Amore – La collaborazione necessaria tra istituzioni e volontariato :”Il modo giusto per collaborare tra istituzioni e il mondo del volontariato è secondo me, la chiave affinchè noi riusciamo a far crescere il dono e nell’ Irpinia e nel Sannio, non c’è la giusta considerazione tra le parti. Ci tirano fuori, quando c’è bisogno. Una considerazione altissima ci fu nel periodo del COVID,tutti ci osannavano, per quello che stavamo facendo. Poi però, finito quel momento io non ho visto e non riesco a leggere dal mio punto di vista , quello di riuscire a creare dei momenti di raffronto tra istituzioni e il mondo del volontariato. Nei comuni per esempio, le associazioni molto spesso, vengono viste come dei soggetti, chissà perché quelli stanno facendo volontariato. Si domandano se si sta facendo politica o raccogliendo qualche voto. E’ questo l’atteggiamento delle amministrazioni comunali. Perciò, noi abbiamo voluto in questi mesi come Irpinia – Sannio Capitale Italiana del Dono 2025, di lasciare alla fine di questo percorso, un rapporto vero, che sia sostanza quella che è la riforma del Terzo Settore, tra amministrazioni comunali e associazioni di volontariato “.

Angelo Antonio D’Agostino – Sinergia tra sport e volontariato: “ La sinergia tra U.S.Avellino e il mondo del volontariato, non è iniziata da oggi, ma è già da un po di tempo che c’è, e la continueremo a tenere anche in futuro. con la Misericordia di Avellino. Quindi, già un anno fa abbiamo donato alla Misericordia Avellino, un nuovo mezzo, perché credo, che esso sia necessario per le persone con disabilità per portarle allo stadio, ma anche per tutte quelle persone che ne hanno bisogno “.

S.E. Arturo Aiello – Richiamo alle Confraternite :” Abbiamo bisogno di uno che ci rieduchi alla fede. Ne abbiamo tutti bisogno. Ne ho bisogno anche io e parte di tutti voi, e di quelli che aderiscono rispondendo ad una vocazione, alle vostre associazioni. Purtroppo, al sud , le confraternite ad un certo punto della loro storia, hanno preso una deriva non buona. Cioè, una deriva mortuale. I morti, le processioni, mentre il loro specifico è la dimensione caritativa. Essere accanto a coloro, che hanno bisogno. Detto ciò, facciamo la benedizione “.

Nel parterre dell’ emiciclo abbiamo notato anche, Antonietta Raduazzo e Romeo Ninno D’Adamo- Consiglieri del direttivo CESVOLAB.

Carmine Martino