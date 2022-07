Ufficiale: il Nola ingaggia Giuseppe Faiello

“Sono contentissimo di essere qui, a Nola, in una piazza così importante – ha affermato il nuovo centrocampista del Nola – Avevo già giocato contro il Nola nella passata stagione, è un ambiente caldo. Mi auguro che riusciremo a puntare quanto più in alto possibile. Nasco terzino ma ormai sono già 4 anni che sono mezz’ala, mi ritengo un centrocampista molto offensivo. Non vedo l’ora di cominciare, aspetto tutti i tifosi nolani al campo”