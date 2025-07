U.S.G. Carotenuto, svolta societaria: Alfonso D’Apolito pronto a rilevare il club. Firma attesa domani

di Francesco Piccolo

Dopo settimane di incertezza e silenzi, si apre uno spiraglio di chiarezza per il futuro del Carotenuto. Nella riunione tenutasi poche ore fa, è emersa la proposta concreta dell’imprenditore Alfonso D’Apolito, originario di Mugnano del Cardinale, deciso a rilevare la guida societaria del club.

D’Apolito, già noto per il suo impegno nel territorio e per l’interesse mostrato verso il calcio dilettantistico locale, ha avanzato la candidatura come figura di riferimento per il rilancio della società rossonera. Al momento si è in attesa dei documenti necessari per la formalizzazione dell’accordo, ma tutto lascia intendere che la firma possa avvenire già nella giornata di domani.

Intanto, è ormai certo che il Carotenuto disputerà le proprie gare casalinghe allo stadio Sant’Andrea Apostolo di Sirignano, soluzione provvisoria ma necessaria per garantire la regolarità dell’attività sportiva, in attesa di ulteriori sviluppi riguardanti lo stadio Angelo Sanseverino.

L’ingresso di una nuova figura imprenditoriale rappresenta un passaggio delicato ma potenzialmente decisivo nella storia recente del club. I tifosi attendono ora segnali di programmazione e continuità, in una fase in cui l’identità sportiva del Carotenuto resta un patrimonio da preservare con cura e visione.