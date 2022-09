U.S. Avellino. Taurino: “Nostri problemi causati dall’atteggiamento, il Messina non ha nulla da perdere”.

In vista del match tra Avellino e Messina, previsto per domenica 18 settembre 2022 alle ore 17.30, valevole per la 4° giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Roberto Taurino è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Reazione alla sconfitta di Monopoli: “Abbiamo lavorato in questi giorni. Come reagirà la squadra lo sapremo soltanto domani. Resto convinto che più che il modulo e la tattica in questo momento i nostri problemi sono causati soprattutto dall’atteggiamento. Con i ragazzi abbiamo rivisto la gara ed ho fatto notare proprio questa carenza”.

Sul Messina: “Dobbiamo trovare una strada per vincere domani. Affrontiamo una squadra viva, fresca, di gamba e spensierata. Sono convinto che verranno ad Avellino a fare una partita senza nulla da perdere. Come ho già detto dovremo affrontarli con l’atteggiamento giusto”.

Su Tito e Trotta: “Tito oggi si è allenato con la squadra, dobbiamo vedere la sua condizione ma sicuramente, essendosi allenato soltanto oggi, non è al 100%. Marcello con gli allenamenti sta accrescendo la sua condizione e da qui in avanti potrà darci una grossa mano”.

Fonte: U.S. Avellino 1912