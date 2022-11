U.S. Avellino. Rastelli: “La classifica non rispecchia il reale valore di Foggia e Avellino”

In vista del match tra Foggia e Avellino, previsto per lunedì 7 settembre 2022 alle ore 20.30, valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sulla gara dello “Zaccheria”: “Sarà un esame molto importante. Affrontiamo una squadra che è in grande salute. Da quando è subentrato Gallo ha ottenuto in sei partite tre vittorie, due pareggi (considerando anche la partita di coppa vinta ai rigori) ed una sola sconfitta all’esordio contro la Gelbison. Saranno di fronte due organici che la classifica non rispecchia il reale valore, due squadre partite con difficoltà che però si stanno riprendendo”.

Sulla situazione degli infortunati: “Abbiamo recuperato Murano che ieri si è allenato parzialmente ed oggi rientra in gruppo, credo che lunedì sia a disposizione. Ieri per precauzione abbiamo fatto fare un lavoro a parte a Ricciardi. Anch’egli sarà a disposizione lunedì. Per quanto riguarda l’attacco ho tanti calciatori con caratteristiche diverse, cercherò di scegliere il meglio che richiede la gara”.

Su Russo: “Raffaele si accende come inizia la gara e si ferma soltanto al triplice fischio. È un ragazzo molto intelligente, sa capire anche i pericoli e a volte si sacrifica anche per la squadra. Ha tutto il tempo per crescere e per migliorare nel momento decisionale”.

Fonte: U.S. Avellino 1912