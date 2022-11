Il Nola 1925 comunica di aver ingaggiato due nuovi calciatori under. Si tratta di Raffaele D’Angelo e Yacouba Oumar Bamba. Il primo è un centrocampista offensivo, spesso adattato come trequartista, classe 2003 e cresciuto nelle giovanili del Napoli; il secondo è un dinamico esterno destro classe 2004 originario della Costa D’Avorio. I due calciatori sono già a disposizione di mister Cavallaro per la trasferta in Sardegna.