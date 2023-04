U.S. Avellino. Prezzi unici e scontati contro il Monterosi, ultima gara di campionato

L’ U.S. Avellino 1912 comunica che, in occasione della gara Avellino – Monterosi Tuscia prevista per domenica 23 Aprile 2023 alle ore 17.30, ha avviato una campagna di prezzi speciali per assistere all’ultima gara casalinga della stagione.

Come acquistare i biglietti

Presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito http://sport.ticketone.it/ e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

martedì 18 aprile dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

da mercoledì 19 a sabato 22 aprile dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

domenica 23 aprile (giorno gara) dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara.

Costi dei biglietti

Curva Sud € 5,00

Tribuna Terminio € 10,00

Tribuna Montevergine Laterale € 15,00

I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto/abbonamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Si raccomandano gli spettatori di recarsi al botteghino nei giorni precedenti alla gara al fine di evitare disagi dovuti ai tempi tecnici per l’erogazione dei servizi.

Ospiti Academy e Cantera

In occasione di Avellino – Monterosi il club ha invitato ad assistere alla gara circa 200 bambini, più i rispettivi accompagnatori, inglobati nei due progetti Academy e Cantera.