U.S. Avellino. Mercoledì la presentazione di Rastelli, il comunicato del club

Domani pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della gara, valevole per l’undicesima giornata del girone C di serie C, contro il Catanzaro prevista per domenica 30 ottobre 2022 alle ore 17.30.

L’appuntamento è fissato per le 15.30. Sarà possibile assistere alla seduta accedendo dal varco Tribuna Montevergine, recandosi nella Tribuna Montevergine Laterale settori D-E.

La conferenza stampa di presentazione di mister Massimo Rastelli si terrà, invece, mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 16.00 presso la sala stampa dello stadio Partendo-Lombardi.