U.S. Avellino. Dalla Triestina arriva Salvatore Pezzella

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.S. Triestina 1918, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Pezzella. Nato a Roma l’11 marzo 2000 il centrocampista laziale ha firmato con il club un contratto triennale.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, in carriera ha indossato le maglie di Modena, Reggiana, Siena e Triestina.

In totale tra i professionisti ha collezionato 94 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia e Coppa di C.

Benvenuto in Irpinia Salvatore!