U.S. Avellino. Contratto biennale per Armellino

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Modena FC, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Armellino. Nato a Vico Equense il 21 agosto 1989 il centrocampista campano ha firmato con il club un contratto biennale.

Cresciuto nelle giovanili del Vico Equense, in carriera ha indossato le maglie di Sorrento, Reggina, Cremonese, Matera, Lecce, Monza e Modena.

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 461 presenze divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa Italia di serie C, Supercoppa di serie C, playoff di serie B, playoff e playout di serie C.

Nel corso della sua carriera ha messo a segno 39 gol e fornito 19 assist ai propri compagni di squadra.

Benvenuto in Irpinia Marco!