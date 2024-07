Tradizionale Pellegrinaggio dei Battenti a Visciano: Un Omaggio alla Madonna Consolatrice del Carpinello

Il Tradizionale Pellegrinaggio dei Battenti in onore della Madonna Consolatrice del Carpinello è un evento profondamente radicato nella comunità di Visciano. Ogni anno, i pellegrini si riuniscono a piedi scalzi la mattina presto, subito dopo la Messa delle 6.00, per iniziare il loro percorso devozionale attraverso le vie rurali. Partendo da Via Liveri, il pellegrinaggio si snoda attraverso Marzano di Nola, con ingresso nel Santuario della Madonna dell’Abbondanza.

Il cammino continua passando per Liveri e San Paolo Belsito, arrivando infine a Nola. Qui, i pellegrini percorrono Via San Paolino, la nota Piazzetta e Via Verdi (Circum), prima di affrontare il tortuoso tratto del Miglio e Valle (Strada 7 Bis) fino a Schiava, per poi proseguire sulla Provinciale fino a Visciano, coprendo una distanza di circa 5 chilometri.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche di quest’anno, i pellegrini sono riusciti ad arrivare a Visciano, portando ceri e fiori per rendere omaggio alla Madonna presso il Santuario. I partecipanti, spinti dalla loro devozione, hanno così potuto esprimere la loro fede e rendere grazie, nonostante le difficoltà del percorso. (NicolaValeri)