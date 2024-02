Torna a Nola “Choco Italia”: tutto pronto per la seconda edizione da venerdì 1 domenica 3 marzo

Nola – Nel primo week – end di marzo, ritorna a Nola “Choco Italia”. Si tratta della seconda edizione che si svolgerà in piazza Duomo da venerdì primo marzo a domenica tre marzo.

Il “cuore” della città si trasformerà in un “centro di bontà”, ospitando gli stand della fiera del cioccolato artigianale e dolciumi d’Italia.

“Saremo nella bella città di Nola – si legge in una degli organizzatori – storica e famosa per la secolare Festa dei Gigli Patrimonio Unesco, nella centralissima piazza Duomo con il miglior cioccolato artigianale Ciokofabbrica, la prima fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, ed ancora le creazioni in finissimo cioccolato dei maestri cioccolattieri provenienti da tutta Italia. Non mancheranno poi dolci e specialità italiane in cioccolato, come praline, cremini, torroni, cioccolattini di ogni tipo. E per la gioia di tutti, creme spalmabili alla nocciola, al pistacchio siciliano, al cioccolato di Modica, torrone croccante nocciola, pistacchio, mandorla. Ed infine, dolci, liquori e miele di produzione artigianale”. L’ingresso è libero dalle ore 10.00 alle ore 24.00

L’iniziativa è promossa dall’associazione Italia Eventi, da Aicast Città di Nola, presieduta da Raffaele Della Pietra, e dal Comune di Nola.“Ritorna dopo il successo dell’anno scorso – afferma Raffaele Della Pietra, presidente di Aicast Città di Nola – Choco Italia che saprà regalare un fine settimana di emozioni e di bontà con i maestri cioccolattieri provenienti da tutta Italia”