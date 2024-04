Terzo Appuntamento del Progetto “Raccontami di te” a Cimitile: Focus sul Bullismo e Momenti di Emozione e Condivisione

ieri 20 aprile 2024 presso la Sala Consiliare del Comune di Cimitile si è svolto il terzo appuntamento del Progetto : Raccontami di te .

Progetto iniziato il 16 febbraio scorso, nato dalla sinergia di alcune associazioni del territorio che attraverso la presentazione di libri a tema , affrontano varie tematiche , infatti la caratteristica principale della maggior parte dei testi trattati è che sono stati scritti da persone che hanno vissuto direttamente la tematica trattata nei vari incontri.

Ieri con l’Associazione “ Genitori del Sud “ si è parlato di Bullismo , tematica purtroppo sempre attuale nonostante se ne parli e si cerca di debellarla da sempre.

Dopo la presentazione e i saluti dei rappresentati delle Associazioni componenti del Progetto : Caterina Giaquinto per Genitori del Sud, Pina Pignatelli per Terra Mia Aps, Rachele Corcione per Gruppo Aido Nola-Cimitile, Vincenza Di Palma per Cif sez.Cimitile e Carolina Panico per Aned, il convegno è entrato subito nel vivo con la proiezione del Video che racchiudeva i 10 anni di attività dell’Associazione organizzatrice.

Ha aperto la serata la padrona di casa , la Sindaca Avv. Filomena Balletta, che dopo i saluti e ringraziamenti di rito ha continuato con un intervento mirato ed esaustivo trattando la tematica a 360 gradi, dopo è stato il turno della Presidente dei Genitori del Sud , Avv. Giulia Lombardi , che ha parlato dei vari progetti trattati e portati a termine nell’arco degli anni e tra questi il loro cavallo di battaglia : la realizzazione di vari edizioni di libri dal titolo : Scrivi una favola , rivolta ai bambini di tutte le scuole primarie della Regione Campania .

A seguire gli interventi dei vari relatori presenti : Don Giovanni De Riggi , Parroco della comunità cimitilese, l’Avv. Anna Mercogliano , Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Cimitile, Prof.ssa Giuseppina Maresca , docente si scuola primaria, Prof.ssa Anna Iossa Preside dell’ I.C. Carlo Guadagno- Mercogliano / liceo E. Medi e la Dr.ssa Felicetta Lombardi Psicologa.

I vari interventi si sono trasformati in un interessante dibattito , coinvolgendo a tratti anche il pubblico presente, il tutto moderato da Felice Peluso Presidente del Gruppo Aido Nola-Cimitile che ha ringraziato tutti i presenti per avergli dato l’opportunità di vivere una nuova ed emozionante esperienza .

Una menzione a parte va alla Vice Presidente dell’Associazione Genitori del Sud : Francesca Peluso che grazie ai suoi interventi attraverso la lettura di alcune lettere e la presentazione di due meravigliosi ragazzi ha emozionato non poco tutti i presenti , è stato un momento di vera inclusione , come dovrebbe essere di norma visto qualche recente episodio accaduto in un Istituto scolastico campano.

La serata si è conclusa con la partecipazione di tutti i presenti cantando la canzone del grande Roberto Vecchioni : Sogna ragazzo sogna, accompagnati dal maestro Gianfranco Rinaldi e dal giovane e talentuoso musicista Raffaele Bozzoli.