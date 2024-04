Forino (Av): Giorno di festa per la visita del Presidente dell’ U.S. Avellino Antonio D’ Agostino al Forino Club Avellino 1912

Giornata di festa a Forino per la gradita visita del Presidente dell’ U.S. Avellino Calcio 1912 Dott. Antonio D’ Agostino al Club Avellino 1912 Forino guidato dal giovane Carmine Tufano. Tanta l’ euforia per tutti gli intervenuti , tra questi anche il Sindaco Dott. Antonio Olivieri, il Responsabile Provinciale Enti Locali di Forza Italia Dott. Benito Giliberti nonché gli Assessori Comunali Lima, Apuzza , il Consigliere di Minoranza De Angelis . Il patron dei lupi, accompagnato dalla moglie Antonella Gensale si è trattenuto con gli esponenti del club, in particolar modo con il presidente Carmine Tufano che ha donato a D’Agostino anche una pregiata bottiglia di vino locale . Il legame della Forino Bianco Verde e l’Avellino Calcio è stato fin dai magnifici tempi della Serie A molto forte e lo è ancora oggi grazie a tutti i ragazzi del Club Avellino 1912 . Daniele Biondi