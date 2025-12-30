Terzigno, gli auguri per il 2026 dell’Assessore Domenico Auricchio e del suo assistente Michele Brodo

Terzigno. In occasione dell’inizio del nuovo anno, l’Assessore Domenico Auricchio e il suo assistente Michele Brodo hanno rivolto un messaggio di auguri a tutti i cittadini, esprimendo i più sinceri auspici per un felice 2026.

Nel loro messaggio, Auricchio e Brodo sottolineano come il nuovo anno possa rappresentare un tempo di rinnovata speranza, crescita e miglioramento, sia sul piano personale che su quello collettivo, invitando la comunità a guardare al futuro con fiducia e spirito costruttivo.

«L’auspicio – dichiarano – è che il 2026 porti nuove opportunità, maggiore serenità e risultati concreti per il bene della nostra comunità. Con l’impegno e la collaborazione di tutti, confidiamo che possa essere un anno migliore, ricco di progresso e fiducia nel futuro».

Un messaggio semplice ma sentito, che rinnova il legame tra istituzioni e cittadini e ribadisce l’importanza del contributo di ciascuno per costruire una Terzigno sempre più coesa, solidale e proiettata verso il domani.