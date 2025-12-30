Sarno, ritrovati documenti e targhe di un’auto: intervento dei Carabinieri

Sarno (SA). Importante ritrovamento nella mattinata del 30 dicembre 2025 a Sarno, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno acquisito documenti e targhe riconducibili a un’autovettura Fiat Panda oggetto di accertamenti.

Secondo quanto riportato nel verbale redatto dal Comando dell’Arma, il materiale è stato rinvenuto intorno alle ore 10:28 in via Vallone Monaco, in un terreno situato nei pressi del civico 10. A consegnare i documenti ai militari è stato Andrea Palmese, Guardia Agroforestale Italiana e dirigente Regionale, che ha riferito di averli trovati poco prima nel corso della mattinata.

Nel dettaglio, sono stati recuperati:

un contrassegno assicurativo relativo all’autovettura targata FM 163 .. ;

un contratto di noleggio Easys intestato a S..M. ;

la carta di circolazione dell’autovettura Fiat Panda targata FX 397 .. , di proprietà della società Leasys S.p.A. con sede a Torino;

il verbale di installazione e collaudo del medesimo veicolo.

I documenti sono stati consegnati in buste trasparenti in quanto danneggiati dall’acqua. Nel corso dello stesso rinvenimento, sono state inoltre trovate due coppie di targhe, anteriori e posteriori, rispettivamente FX 397 .. e FX 051 ...

Il materiale è stato immediatamente preso in carico dai Carabinieri della Stazione di Sarno, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’origine del ritrovamento e verificare eventuali collegamenti con reati legati a furti o utilizzi illeciti di veicoli.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle targhe e dei documenti e per risalire ai legittimi intestatari dei mezzi coinvolti.