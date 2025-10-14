Taurano festeggia il compleanno di Giovannina Marotta

Taurano (AV) – Grande festa per Giovannina Marotta, che oggi celebra il suo compleanno circondata dall’affetto della sua famiglia e di tutta la comunità tauranese.

A porgerle i più sinceri auguri sono il figlio Franco, la nuora Maria e il nipote Biagio, che con immenso affetto le dedicano parole di amore e riconoscenza:

“Auguri alla nostra cara Giovannina, esempio di bontà, saggezza e forza. Ti vogliamo bene e ti auguriamo tanta salute e serenità.”

Giovannina è una figura molto conosciuta a Taurano, stimata per la sua gentilezza, il sorriso sempre pronto e la sua disponibilità verso tutti. In molti, amici e vicini, si sono uniti agli auguri per questo giorno speciale, che segna un nuovo traguardo di vita vissuta tra affetto e valori autentici. Buon compleanno, Giovannina!

Che la vita continui a donarti gioia, salute e amore.