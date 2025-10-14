Palma Campania: Controlli ai detentori di armi. Carabinieri arrestano 42enne incensurato

A Palma Campania i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione illegale di armi un 42enne del posto incensurato.

I militari – nell’ambito dei controlli su detentori di armi – hanno perquisito l’abitazione dell’uomo.

Durante il sopralluogo i carabinieri hanno trovato i 3 fucili e le 2 pistole regolarmente detenute dal 42enne ma c’era anche molto altro.

In casa, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola calibro 9×21 risultata rubata, un fucile calibro 24 di dubbia provenienza, 619 cartucce di diverso calibro e 13 coltelli a serramanico di varie dimensioni.

L’uomo è in attesa di giudizio.