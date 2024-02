STELLANTIS POMIGLIANO: IL SINDACO RUSSO IN REGIONE DA DE LUCA, «SIAMO A FIANCO DEI LAVORATORI»

POMIGLIANO D’ARCO/NAPOLI, 8 FEBBRAIO 2024 – «Per salvaguardare il futuro dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco faremo fronte comune con i lavoratori e con i sindacati e insieme alla Regione Campania chiediamo di essere presenti in tutti i tavoli istituzionali che verranno convocati». Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo nel corso della riunione che si è tenuta a Palazzo Santa Lucia, voluta dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ai cui i rappresentanti sindacali hanno espresso le loro preoccupazione e indicato i temi da affrontare, a loro avviso, col governo. «Saremo vicini ai lavoratori e li supporteremo fino in fondo – ha aggiunto Russo – l’amministrazione comunale di Pomigliano lotterà con loro e con i sindacati». Lo stesso sindaco di Pomigliano ha annunciato sul tema un incontro in Municipio il giorno 15 febbraio con i sindacati di categoria. Inoltre è stata convocata dal Presidente del Consiglio Comunale di Pomigliano, Maurizio Caiazzo per il giorno 20 febbraio una seduta monotematica sul caso “Stellantis” del Consiglio Comunale. Questa mattina la delegazione dell’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco in Regione era composta dal sindaco Russo, dal vicesindaco Domenico Leone e dall’assessore al lavoro, Marianna Manna.