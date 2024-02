AVELLA. “Serate Armoniche: Dal Barocco all’Avanguardia, un Nuovo Appuntamento con la Rassegna Concertistica ad Avella”

Dopo il successo della serata dedicata alla rilettura della Canzone Napoletana del 4 febbraio, il duo minimoEnsemble ha lasciato il pubblico entusiasta di fronte alle loro interpretazioni. Ora, la Rassegna Concertistica “Serate Armoniche” promette un secondo appuntamento memorabile, in programma per il 10 marzo alle 18.30 presso lo Smart Culture Hub di Avella.

Il concerto presenterà una varietà di brani che attraverseranno epoche e stili musicali, spaziando dal Barocco all’Avanguardia, eseguiti dal talentuoso Quartetto di Sax composto dagli eccellenti allievi della Classe del M°Salime, sassofonista del Conservatorio San Pietro a Majella.

Gli strumentisti che si esibiranno sono:

Antonio Fuoco al Sax Soprano,

Mario Savarese al Sax Alto,

Gennaro D’Andretti al Sax Tenore, e

Federico Siciliani al Sax Baritono.

Il concerto sarà un’opportunità per gli appassionati di musica e per chi desidera immergersi in sonorità che attraversano diverse epoche e generi. L’evento inizierà alle 18.00 con un aperitivo di benvenuto, creando un’atmosfera accogliente per gli ospiti.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri:

345 82 82 411

081 461 1186

La Rassegna Concertistica “Serate Armoniche” si conferma come un’occasione unica per vivere l’arte della musica in un contesto avvincente e ricco di emozioni, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati e gli amanti della cultura musicale.