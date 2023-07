Sperone – Il 20 luglio ci sarà la raccolta dei rifiuti

L’amministrazione comunale di Sperone avvisa la cittadinanza che in via del tutto eccezionale per giovedì 20 luglio 2023 – FESTA DI S. ELIA PROFETA – la raccolta rifiuti sarà effettuata regolarmente.

L’amministrazione comunale RACCOMANDA, in considerazione della ricorrenza della festività , la collaborazione della cittadinanza rispettando gli orari e le modalità di conferimento dei rifiuti