Mugnano – Animazione per bambini durante i festeggiamenti della Madonna del Carmine

È iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti civili in onore della Madonna del Carmine. Venerdì 21 luglio si esibirà l’artista mugnanese Dario Cuomo, a seguire gli Scacciapensieri.

Durante la serata agli stands gastronomici si potranno degustare prelibatezze culinarie.

Per i più piccoli sarà presente l’animazione, il trampoliere e palloncini in regalo, il tutto a cura della Exsellance eventi e servizi di Raffaele Isernia. “Non fartelo raccontare vieni a divertirti anche tu venerdì sera, il 21 luglio, in piazza Cardinale”.