SPERONE, Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia, a Mainolfi e a De Laurentis l’appoggio dell’avv. Siniscalchi, di Santoro e Pignatelli.

Dopo un lungo periodo di commissariamento, sabato e domenica prossimo si terrà ad Avellino, presso l’Hotel de la Ville il congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Il vicepresidente del circolo Fratelli d’Italia di Sperone, l’avv. Alessandro Siniscalchi, il coordinatore del circolo Pietro Santoro, Giovanni Pignatelli membro del direttivo e tanti altri iscritti hanno deciso di appoggiare il candidato Presidente dott. Aniello Mainolfi, attuale Responsabile Provinciale per gli enti locali di Fratelli d’Italia. Siniscalchi afferma << … il nostro appoggio al dott. Mainolfi, è un appoggio incondizionato, senza se e senza ma. La nostra non è una scelta dell’ultima ora e soprattutto non è una scelta dettata dall’alto. In questi mesi abbiamo lavorato molto, in completa sinergia con tutti i circoli presenti in irpina, e abbiamo tutti scelto come nostro candidato presidente, una persona competente e autorevole. I nostri auguri vanno anche a Stefano De Laurentiis, attuale Dirigente Provinciale e Responsabile Mandamentale di Fratelli d’Italia, candidato a Dirigente Provinciale nel futuro Esecutivo Provinciale di Fratelli d’Italia”.