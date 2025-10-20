Sperone brinda alla Chiocciola di Slow Food: l’Hosteria Le Gourmet entra tra le migliori osterie d’Italia 2026

TORINO / SPERONE (AV) – È un riconoscimento che profuma di territorio e passione quello ottenuto da Peppino Caramiello e dalla sua Hosteria Le Gourmet di Sperone, in provincia di Avellino.

Nel corso della presentazione ufficiale della Guida “Osterie d’Italia 2026” di Slow Food Editore, svoltasi a Torino, il locale irpino ha ricevuto la prestigiosa Chiocciola, simbolo d’eccellenza assegnato alle osterie che meglio incarnano i valori della cucina autentica, dell’accoglienza e del rispetto per il territorio.

La Chiocciola è il massimo riconoscimento della storica guida Slow Food, che ogni anno seleziona le osterie italiane “dove si mangia bene e si sta bene”, premiando quelle realtà capaci di rappresentare lo spirito conviviale e sostenibile della ristorazione italiana.

Per la Campania, sono 39 le osterie insignite di questo titolo nell’edizione 2026, e tra queste brilla quella di Sperone, definita dalla guida come:

“Luogo rappresentativo della Campania Felix con un’accoglienza da autentica osteria e ottime materie prime che raccontano il territorio.”

L’oste Caramiello, “cacciatore di bontà”

Alla guida dell’Hosteria c’è Peppino Caramiello, oste e volto simbolo dell’ospitalità irpina, conosciuto per la sua curiosità gastronomica e la costante ricerca di prodotti locali di qualità.

Nel suo locale, inaugurato nel 2004, la tradizione si intreccia con l’innovazione: ogni settimana il menù cambia, seguendo la stagionalità e la disponibilità delle materie prime, selezionate da piccoli produttori campani.

«Questo riconoscimento – commenta Caramiello – è una gioia condivisa con tutto il nostro territorio. È il premio al lavoro quotidiano di chi crede che la cucina debba raccontare una storia, quella della nostra terra e delle persone che la vivono.»

La presentazione ufficiale della Guida “Osterie d’Italia 2026” si è svolta a Torino, presso gli spazi di Slow Food Editore, alla presenza di ristoratori, giornalisti e operatori del settore provenienti da tutta Italia.

La nuova edizione della guida raccoglie più di 1.600 indirizzi, di cui 337 insigniti della Chiocciola, e rappresenta uno dei riferimenti più autorevoli nel panorama enogastronomico nazionale.

Con questo riconoscimento, Hosteria Le Gourmet, che si avvale dello Chef Marco del Giudice si conferma ambasciatrice della Campania Felix e dell’Irpinia del gusto, un territorio che continua a distinguersi per la qualità dei suoi prodotti e la genuinità della sua cucina.

«Sperone entra nella mappa delle eccellenze italiane – commenta un rappresentante Slow Food Campania – grazie a un locale che racconta il territorio con semplicità, cultura gastronomica e accoglienza sincera.»

In un momento storico in cui la ristorazione si confronta con nuove sfide, la Chiocciola Slow Food non è solo un riconoscimento, ma anche una responsabilità: quella di custodire i valori della convivialità, della stagionalità e della sostenibilità.

L’Hosteria Le Gourmet, con il suo stile sobrio e la cucina autentica di Peppino Caramiello, ne diventa un esempio perfetto.