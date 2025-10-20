Gli studenti Erasmus più piccoli del mondo sono irpini: con il progetto “EUROGROW” i bambini de “La Girandola” di Sirignano volano a Malaga

Dall’Irpinia alla Spagna per un’esperienza di formazione europea senza precedenti. La direttrice Angela Napolitano: “L’Europa si costruisce fin dall’infanzia”

SIRIGNANO (AV) – Parlano con accento irpino, portano zainetti colorati e hanno tra i tre e i cinque anni. Sono i più piccoli studenti Erasmus del mondo e arrivano dalla Scuola Paritaria dell’Infanzia “La Girandola” di Sirignano, diretta da Angela Napolitano.

I piccoli alunni partecipano al progetto EUROGROW – Educating Unity, Rights, and Opportunities for Growth, Respect, and Well-being, una straordinaria iniziativa Erasmus+ che li porta a Malaga, in Spagna, per vivere da protagonisti un’esperienza di crescita, confronto e scoperta nelle scuole dell’infanzia del territorio andaluso.

“EUROGROW è un percorso che educa all’incontro e alla collaborazione fin dai primi anni di vita – spiega la direttrice Angela Napolitano –. I bambini imparano che l’altro non è diverso, ma una risorsa, e che l’Europa si costruisce giorno dopo giorno, con il rispetto e la curiosità.”

L’Erasmus comincia dall’infanzia: imparare giocando, crescere insieme

Durante il soggiorno, i bambini irpini partecipano ad attività didattiche e ludiche condivise con coetanei e insegnanti spagnoli: laboratori creativi, giochi, canzoni e momenti di vita quotidiana vissuti in un contesto multiculturale.

Un esempio concreto di formazione informale, in cui il gioco diventa strumento di apprendimento e veicolo di valori europei come l’unità, la solidarietà e il rispetto reciproco.

Il progetto EUROGROW interpreta alla perfezione lo spirito del programma Erasmus+, che negli ultimi anni ha aperto le proprie opportunità anche ai contesti educativi dell’infanzia, riconoscendo il valore dell’esperienza diretta come primo passo verso una cittadinanza attiva e consapevole.

Irpinia in Europa: piccoli ambasciatori di grandi valori

I piccoli della “Girandola” sono accolti dalle scuole di Malaga in un clima di festa e collaborazione, diventando veri e propri ambasciatori dell’Irpinia in Europa.

Attraverso le attività di gruppo, la scoperta di nuove parole e la condivisione di abitudini e tradizioni, impareranno che la diversità è una ricchezza e che l’amicizia non ha confini.

“È un’esperienza che resterà nel cuore di questi bambini – aggiunge Napolitano –. Li aiuta a crescere, a essere curiosi e aperti, a sentirsi parte di qualcosa di più grande. L’Europa del futuro inizia da loro.”

Con il progetto EUROGROW, la scuola “La Girandola” di Sirignano conferma la sua vocazione educativa e internazionale, dimostrando che non è mai troppo presto per sentirsi cittadini del mondo.