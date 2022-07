SPERONE. Adolfo Alaia: “Occorre creare un acquedotto intercomunale. Si alla fusione dei comuni”

Ieri durante la conferenza stampa, con la quale si è voluto esprimere la piena soddisfazione dei sindaci di Avella, Baiano e Sperone per aver conservato la propria autonomia gestionale delle acque, in un passaggio del discorso di Adolfo Alaia, sindaco di Sperone, ha affermato che: “per il futuro sarebbe opportuno coordinare un azione comune realizzando opere intercomunali che possono servire i tre comuni. Non è concepibile realizzare singole opere in ogni paese, ma occorre consorziarsi. Il pozzo che noi stiamo realizzando nel nostro territorio doveva essere invece realizzato ad Avella, dove abbiamo il pozzo intercomunale fermo. Quel pozzo deve essere messo in funzione anche perchè il problema acqua prima o poi lo avremo nonostante le nostre risorse idriche. Sono preoccupato perchè con questa siccità prima o poi andremo in difficolta anche qui. Questa è l’occasione anche di altri argomenti come l’Unione dei Comuni, lasciamo per un momento il discorso della Fusione, se ne parla da troppo tempo e si deve concludere, sono 40 anni che si parla di ciò e nulla si realizza. Occorre chiamare in causa i cittadini con un referendum per capire cosa ne pensano e mettere la parola fine su tutto ciò. Sono convinto però che la fusione sarebbe la soluzione giusta”.

