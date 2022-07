Continuano gli appuntamenti con il Salotto Artistico Culturale e Multimediale della grande poetessa Tina Piccolo.

Condotto dal giornalista Giuseppe Nappa direttore responsabile del quotidiano online Occhio All’Artista Magazine, Occhio All’Artista Magazine.

Sono intervenute e premiate per tutto ciò che stanno facendo contro la violenza in genere con coppa enorme d’onore del grande Salotto; Maria Mastrojanni e Carla Gentile, Carla.

La Gentile nostra ospite fissa Nunzia Ferri, Nunzia Ferri Due.

Inoltre premiati per l’arte e la raffigurazione della donna dipinta il prof. Francesco Liuzzi Musicista.

Ancora sono intervenuti Ciro Perna con le sue canzoni, Il menestrello napoletano Salvatore Minopoli che ha deliziato con delle canzoni classiche e poi con la sua chitarra accompagnato dal mandolino il maestro Massimo Rizzello.

Non è mancato il saluto del poeta Raffaele Castiello.

L’arte e la cultura che non dimentica nessun artista di Napoli. Il Salotto Culturale di Tina Piccolo Pomigliano D’Arco

Alla postazione regia Danilo Pianobar.

Tina Piccolo con migliaia di eventi organizzati, realizzati contro la violenza, a favore della cultura e dell’arte. Tantissimi libri pubblicati e un Premio Internazionale intitolato alla sua città di Pomigliano D’arco ,interrotto alla ventinovesima Edizione, a causa del Covid ,un Salotto culturale e multimediale portato avanti da 40 anni con amore e sacrifici, da più di dieci anni condotto dal giornalista e scrittore Giuseppe Nappa con tanta bravura. Le soddisfazioni, ci sono, oltre a migliaia di premi vinti in tutto il mondo, con prefazioni di moltissime antologie e romanzi di autori contemporanei. Grazie al musicista Sergio Cintura e alla splendida cantante Federica Olla, la sua poesia,insieme ad altre “I bambini di Gaza ” è diventata una bellissima canzone e farà parte dell’evento mondiale “Mille artisti per la pace. Così ha dichiarato la poetessa Tina Piccolo “Sarebbe troppo lungo parlare di tutto l’iter, insegnavo, ero sindacalista e crescevo ed educavo tre figli. Non sono più giovane ,ma voglio incitare i giovani ad amare l’arte ,la cultura e lottare per il bene: Le armi son fatte per la guerra, ma l’amore è fatto per la vita e l’unione Ci sono e ci saranno sempre bocconi amari, delusioni, tradimenti, non mollate mai! La speranza siete anche voi, meravigliosi ragazzi del 2022 “.

