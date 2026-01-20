SP88 chiusa, Forino e Contrada isolate: Ballante denuncia una situazione “insostenibile”

La chiusura della SP88 riporta al centro dell’attenzione il tema, mai risolto, della fragilità infrastrutturale dell’area di Forino e Contrada. L’interruzione dell’arteria che collega i due comuni ad Avellino sta creando disagi significativi alla popolazione, costretta a percorsi alternativi che allungano i tempi e complicano gli spostamenti quotidiani.

A denunciare la situazione è Mario Ballante, esponente di Forza Italia Giovani nonché coordinatore cittadino di Forza Italia a Forino, che parla di «una condizione ormai insostenibile».

Alla criticità della viabilità si aggiunge l’assenza di un presidio medico fisso, elemento che – secondo Ballante – «espone i cittadini, soprattutto i più fragili, a rischi che potrebbero essere evitati con una programmazione adeguata». Chi necessita di cure urgenti è infatti costretto ad affrontare tragitti complessi, con tempi di intervento che possono rivelarsi determinanti.

Il quadro complessivo è aggravato dal degrado delle altre strade provinciali della zona. Le arterie verso il Vallo di Lauro e Bracigliano risultano da anni chiuse o quasi impraticabili, contribuendo a un isolamento che penalizza l’intero comprensorio. «Non si può continuare a ignorare un territorio che da troppo tempo attende interventi strutturali», sottolinea Ballante.

La questione è stata portata all’attenzione dell’onorevole Livio Petitto, consigliere regionale, che ha assicurato il proprio interessamento e annunciato piena disponibilità ad affrontare la problematica.

Intanto, i residenti chiedono risposte rapide e concrete: riapertura della strada, messa in sicurezza dell’intero tratto e attivazione di un presidio medico stabile. «La tutela della salute e il diritto alla mobilità non possono essere considerati optional», conclude Ballante.