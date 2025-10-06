SOS 4 ZAMPE. Sirignano, cucciolo ritrovato in Viale Michelangelo: affidato alla Polizia Municipale

Una piccola sorpresa ha accolto i residenti di Viale Michelangelo questa mattina, quando è stato ritrovato un cucciolo di cane vagante lungo la strada. L’animale, apparso spaesato ma in buone condizioni, è stato preso in custodia dagli agenti della Polizia Municipale di Sirignano , intervenuti tempestivamente sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

Il cucciolo si trova ora al sicuro presso il comando della Polizia Municipale, in attesa che il legittimo proprietario si faccia avanti. Le autorità invitano chiunque riconosca l’animale o disponga di informazioni utili a contattare il comando quanto prima per consentire il ricongiungimento con la famiglia.

In caso il proprietario non venga individuato, il cane sarà affidato alle strutture competenti per le necessarie cure e per una futura adozione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Polizia Municipale di Sirignano.