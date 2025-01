Solidarietà ai Carabinieri aggrediti: il messaggio di Ines Fruncillo (FdI)

Ines Fruncillo, rappresentante di Fratelli d’Italia e Coordinatrice Provinciale di Avellino, ha espresso piena solidarietà ai Carabinieri di Atripalda, vittime di un’aggressione da parte di due extracomunitari durante un’attività di controllo del territorio.

Un messaggio di vicinanza e riflessione

“Quanto accaduto è inaccettabile e deve suscitare un sentimento di profonda indignazione. Episodi di questo tipo ci invitano a riflettere sui danni arrecati da una certa retorica buonista che non tutela adeguatamente il rispetto delle leggi e delle regole di convivenza civile,” ha dichiarato Fruncillo.

Secondo la coordinatrice, la vera integrazione è possibile solo attraverso il rispetto delle norme, un principio che deve essere valido per tutti senza eccezioni.

L’impegno del Governo Meloni e il sostegno alle Forze dell’Ordine

Fruncillo ha sottolineato come il Governo guidato da Giorgia Meloni stia lavorando per rafforzare le dotazioni delle Forze dell’Ordine e rivedere le leggi in vigore per garantire maggiore tutela a coloro che operano in prima linea. “Noi saremo sempre dalla parte di chi serve lo Stato con dedizione, contribuendo a garantire sicurezza e serenità alle nostre comunità,” ha aggiunto.

Un appello all’unità

Il messaggio di Fruncillo ha anche posto l’accento sull’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco: “La risposta compatta e coesa a questo spiacevole episodio è un esempio di come il sostegno collettivo possa rafforzare il tessuto sociale e promuovere la coesione. Uniamo le forze per sostenere coloro che ogni giorno sono in prima linea per la sicurezza di tutti.”

Questo episodio riporta al centro del dibattito pubblico la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure per le Forze dell’Ordine e di promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla legalità.